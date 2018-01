Wall Street fecha em baixa

Wall Street fechou em baixa nesta quinta-feira depois de uma onda de recordes, devido às preocupações do mercado pelo eventual bloqueio do governo dos Estados Unidos caso não se chegue a um acordo sobre o orçamento.

O índice industrial Dow Jones caiu 0,37%, a 26.017,81 unidades, o tecnológico Nasdaq recuou 0,03%, a 7.296,05, e o S&P; 500 teve queda de 0,16%, a 2.798,03 unidades.

As quedas dos índices foram precedidas por recordes históricos das ações na quarta-feira

No mercado de títulos, o rendimento dos bônus do tesouro dos Estados Unidos a 10 anos subiu para 2,626%, seu melhor valor desde março do ano passado, contra 2,590% de quarta-feira. O rendimento ds papéis a 30 anos avançaram a 2,894% contra 2,857% da véspera