México desmente fala de Trump de que seria o país mais perigoso do mundo

Cidade do México, 18 - O Ministério de Relações Exteriores do México contestou a afirmação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o país é o "mais perigoso do mundo" e disse, novamente, que os mexicanos não pagarão pela construção de um muro na fronteira entre as duas nações.



"Precisamos de um muro para ajudar a parar o fluxo maciço de drogas do México, agora classificado como o país número um mais perigoso do mundo", disse Trump nesta quinta-feira, também comentando, novamente, que o México pagaria pela construção de um muro na fronteira sul americana.



O Ministério de Relações Exteriores mexicano admitiu que o país tem um problema com a violência, mas disse que é "abertamente falso" que seja o mais perigoso. O ministério ressaltou que a comparação mundial mais recente das Nações Unidas colocou o México em uma posição longe de ser um dos países mais perigosos do mundo. Além disso, o ministério ressaltou que a taxa de homicídio mexicana não é nem ao menos a maior da América Latina. Fonte: Associated Press.