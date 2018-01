Turquia estende estado de emergência pela sexta vez

Ancara, 18 - O Parlamento da Turquia prorrogou pela sexta vez o estado de emergência que foi imposto na sequência de uma tentativa de golpe em 2016. Os congressistas votaram nesta quinta-feira para aprovar uma moção do governo para prolongar o estado de emergência por mais três meses, até 19 de abril.



Os poderes de emergência permitiram que o presidente Recep Tayyip Erdogan governasse por decreto, muitas vezes passando pelo Parlamento, e que lançasse uma repressão contra suspeitos de vínculos com golpistas ou grupos terroristas.



Desde então, cerca de 50 mil pessoas foram presas e mais de 110 mil foram demitidas de empregos do setor público. Os críticos acusam o governo de usar seus poderes de emergência para enfrentar todos os adversários, incluindo jornalistas, políticos e ativistas. O governo, por sua vez, diz que os poderes de emergência são necessários para lidar com ameaças à segurança do país. Fonte: Associated Press.