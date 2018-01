Petróleo fecha em baixa, perto da estabilidade

O petróleo fechou quase estável nesta quinta-feira em Nova York e em Londres, após os Estados Unidos anunciarem que suas reservas comerciais da commodity caíram pela nona semana seguida, enquanto sua produção subiu.

O barril do light sweet crude (WTI) para entrega em fevereiro recuou 2 centavos, a 63,95 dólares, no New York Mercantile Exchange (Nymex).

Em Londres, o barril do Brent do Mar do Norte para entrega em março caiu 7 centavos, a 69,31 dólares.

O Departamento de Energia relatou nesta quinta-feira que as reservas de petróleo americanas recuaram mais que o esperado na semana passada.

Ao mesmo tempo, revelou um crescimento da produção em relação à semana anterior, o que gera inquietação no mercado.

"Enquanto as reservas americanas estão em queda, os participantes do mercado estimam que está em curso um reequilíbrio, liderado pela menor produção de Rússia e da Opep", comentaram analistas do Commerzbank.

A Rússia e a Opep têm um plano de redução da produção, a fim de ampliar os preços.