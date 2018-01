Palestino morre em confronto com agentes israelenses na Cisjordânia

Um palestino morreu em confrontos com as forças israelenses no norte da Cisjordânia ocupada na noite de quarta-feira - informou o Ministério palestino da Saúde nesta quinta (18).

A imprensa palestina identificou o homem abatido como Ahmed Jarrar, de 22 anos. De acordo com as forças israelenses, ele seria um dos responsáveis pela morte do rabino Raziel Shevah, de 35 anos, em 9 de janeiro.

Testemunhas relataram que as forças israelenses fizeram uma incursão à cidade palestina de Jenin ontem à noite. Lá - relatou a Polícia de Israel -, explodiram violentos distúrbios, que deixaram "vários feridos".

Os palestinos reagiram à ofensiva, lançando artefatos incendiários e pedras nos militares, que responderam com ferramentas de dispersão e tiros.

Pelo menos dois palestinos foram detidos, enquanto os confrontos seguiam madrugada adentro, descreveram testemunhas locais.

"Nos confrontos, um dos suspeitos morreu, e outros foram detidos", declarou o Shin Beth, o serviço de segurança israelense, em um comunicado.

De acordo com a imprensa israelense, dois agentes de fronteira foram feridos a bala, um gravemente, e dois palestinos, presos.

Em vídeos postados on-line por palestinos, aparecem vários tanques israelenses entrando na cidade.

Segundo o Shin Beth, os disparos foram dados durante uma operação realizada em Jenin pelos guardas fronteiriços para deter os autores do ataque ao rabino, no início do mês. Shevah faleceu neste episódio, quando seguia de carro à noite, próximo da colônia Havat Gilad, onde morava, perto de Nablus.

Mais de 600 mil colonos israelenses vivem, frequentemente em tensão, com quase três milhões de palestinos na Cisjordânia ocupada e em Jerusalém Oriental, anexada e ocupada.