Press Release from Business Wire : Consumer Technology Association

A Consumer Technology Association (CTA)anunciou hoje que seu convite para Propostas de Palestrantes para a CES Asia 2018 está aberto. A exposição procura resumos e palestrantes para o programa de conferência da CES Asia. Os candidatos interessados, incluindo especialistas de toda a Ásia e de todos os setores industriais, têm a oportunidade de enviar uma proposta de conferência até 14 de fevereiro de 2018.

Líderes do setor, futuristas e visionários em tecnologia de veículos, tecnologias financeiras, cidades inteligentes e outras áreas específicas são convidados a se inscrever. As propostas aceitas serão notificadas até 2 de abril de 2018. Consulte a lista completa de temas da conferência, procedimentos de submissão e perfil dos palestrantes antes de enviar um pedido.

O programa da conferência na CES Asia tem mais de 30 sessões temáticas, com mais de 115 especialistas renomados de todo o mundo. Os palestrantes da CES Asia falam para uma audiência de profissionais de alto nível, incluindo 1.200 membros da mídia internacional. São esperadas mais de 40 mil pessoas de 80 países, regiões e territórios para participar. Como parte da programação da conferência, as palestras da CES Ásia asseguram um alcance internacional para líderes empresariais e executivos de alto nível em uma das feiras de tecnologia de mais rápido crescimento na Ásia.

De propriedade e produzida pela CES® e coproduzida pela Shanghai Intex, a CES Asia 2018 irá acontecer de 13 a 15 de junho em Xangai, China. O principal evento de tecnologia de consumo da Ásia, a CES Asia reúne marcas líderes e empresas inovadoras de vários setores verticais no mercado asiático. Atraindo cerca de 6.000 altos executivos e mais de 1.200 membros da mídia internacional, a CES Asia oferece um palco internacional dedicado aos grandes diretores executivos.

Se você estiver na China, envie suas perguntas para wanghuan@shanghai-intex.com. Se você estiver fora da China, envie suas perguntas para CESAsiaconferences@CTA.tech.

As inscrições para a CES Asia 2018 irão abrir em janeiro de 2018. Para obter as notícias mais recentes, fotos, edição b-roll e mais, acesse CESAsia.com.

Nota aos editores:

O vídeo b-roll de alta definição da CES está disponível para download fácil em CESAsia.com.

Os jornalistas que chegam na China devem solicitar umvisto J-1 ou J-2. Para perguntas relacionadas à exposição CES Asia, entre em contato com Brian Moon embmoon@CTA.techou +1 703-907-4351.

Sobre a CES Asia:

De propriedade e produzida pela CES® e coproduzida pela Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd (Shanghai Intex), a CES Asia é o principal evento para o setor de tecnologia do consumidor, mostrando toda a dimensão da cadeia de valor da inovação no mercado asiático. As principais empresas globais vêm a este novo evento para desenvolver e reforçar suas marcas ao expor os mais recentes produtos e tecnologias a executivos da indústria de tecnologia do consumidor, compradores estrangeiros, mídia internacional e um limitado número de consumidores da China. Participantes têm acesso exclusivo a algumas das maiores marcas da China e ao redor do mundo, enquanto comemoram a inovação que define o setor de tecnologia do consumidor.

Sobre a Consumer Technology Association e CES:

A Consumer Technology Association (CTA)? é a associação comercial que representa a indústria de tecnologia do consumidor de US$ 351 bilhões e que proporciona mais de 15 milhões de postos de trabalho nos estados Unidos. Mais de 2.200 empresas - 80% são pequenas e novas empresas; outras estão entre as marcas mais conhecidas do mundo - desfrutam dos benefícios de ser membros da CTA, incluindo promoção de políticas, pesquisa de mercado, educação técnica, promoção da indústria, desenvolvimento de normas bem como incentivo aos negócios e relações estratégicas. A CTA também é proprietária e produz a CES® - o local de encontro do mundo a todos que prosperam em negócios de tecnologias do consumidor. Os lucros da CES são reinvestidos em serviços industriais da CTA.

Sobre a Shanghai Intex:

A Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd foi originalmente a empresa de organização de exposições da Shanghai Intex, pioneira na organização de exposições estabelecida em 1995. A Shanghai Intex é supervisionada conjuntamente pelo Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT) de Xangai e pela PNO Exhibition Investment (Dubai) Limited. Com início em 1998, a Shanghai Intex organizou mais de 100 exposições comerciais e conferências com uma soma total de espaço de exposições que excedem a 2 milhões de metros quadrados. A Shanghai Intex é abrangida por uma equipe profissionais com uma rica experiência em organizar os principais eventos industriais, cobrindo a indústria criativa, saúde, estilo de vida, fabricação avançada e produtos eletrônicos do consumidor.

