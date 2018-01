Press Release from Business Wire : Mavenir

A Mavenir, centrada em transformar economia de rede móvel para provedores de serviço de comunicação, anunciou hoje seu controlador de divisão de mídia virtualizado (virtualized Media Breakout Controller, vMBC), uma plataforma única de roteamento terceirizada que permite que as operadoras possam hospedar roteamento virtual, firewall e descarregamento de plano de dados de usuário.

As redes de hoje, 3G, 4G ou 5G, estão sob pressão para oferecer maior largura de banda em apoio a LTE e suas combinações de frequência, e reduzir a latência para interação de rede, resultando em uma necessidade contínua de aumentar a capacidade para tráfego transportado através do núcleo da rede.

A padronização de computação de borda de acesso múltiplo (Multi-Access Edge Computing, MEC) está tentando resolver alguns desses problemas colocando a funcionalidade de computação na borda, mas ainda é principalmente controlada a partir do núcleo, com base em arquiteturas centralizadas convencionais. A capacidade de expandir a funcionalidade de rede usando elementos virtuais e plataformas de hardware disponíveis comercialmente permitem que a funcionalidade de rede seja implantada em qualquer local.

A solução inovadora da Mavenir oferece a capacidade de hospedar roteamento virtual, firewall e descarregamento de plano de dados de usuário em uma plataforma única de roteamento terceirizada, implantável em qualquer lugar na borda da rede, inclusive em posicionamentos de célula, data centers locais e empresas. O vMBC permite substituição direta do "roteador de posicionamento de célula" existente com as mesmas dimensões físicas, garantindo a integridade da rede existente e integração direta em sistemas operacionais MANO de próxima geração.

O vMBC é um subconjunto da carteira de produtos de acesso da Mavenir que ampliam a virtualização para a borda da rede e oferecem diferenciação estratégica ao capacitar a divisão local do tráfego de usuário. A solução pode ser combinada com funções virtuais adicionais que oferecem aprimoramento de vídeo, cache e unidades de banda de base virtualizadas (virtualized Base Band Units, vBBU) para Cloud RAN. Esta solução abre as portas para utilizar soluções fronthaul excluídas anteriormente e para o processamento de interface de rádio em processadores disponíveis comercialmente, tudo gerando um impacto significativo no custo total de propriedade.

"Todas as operadoras são desafiadas a permanecerem lucrativas enquanto enfrentam o dilema de investir na capacidade de rede. Ao considerar que a maioria do tráfego de usuário é por vídeo criptografado over the top, para a operadora fornecendo a rede isso tem uma receita nula associada", disse Pardeep Kohli, presidente e CEO da Mavenir. "O vMBC da Mavenir, através de uma pequena alteração na arquitetura, permite que esse tráfego seja descarregado para a nuvem assim que fisicamente possível".

"Considerando que quase 80% dos dados de usuário são atualmente vídeo (e a grande maioria é criptografada), oferecer soluções de divisão permite a reimplantação de ativos de rede do plano de controle e do usuário. A iGR estima que aproximadamente 40% do conteúdo de vídeo também pode ser colocado em cache na borda", disse Iain Gillott, presidente e fundador da iGR. "O truque é conseguir aproveitar os benefícios de custo operacional e de recursos sem precisar atualizar para arquiteturas 5G - e isso agora é possível com uma plataforma terceirizada na borda da rede".

