Trump acusa Rússia de minar esforços contra Coreia do Norte

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou nesta quarta-feira a Rússia de minar as sanções impostas à Coreia do Norte e de debilitar os esforços para deter o programa nuclear de Pyongyang.

"A Rússia não está nos ajudando em nada com a Coreia do Norte", declarou Trump. "No que a China nos ajuda, a Rússia nos prejudica".

O presidente culpa a investigação das autoridades americanas sobre a suposta ingerência russa nas eleições americanas de 2016 pelo deterioramento das relações bilaterais e a consequente redução de sua influência sobre o presidente Vladimir Putin.

"Posso fazer muito, mas agora não tenho grande relação com a Rússia (...). Assim, o resultado não é tão bom quanto poderia ser", disse Trump em referência ao líder russo.

Trump se negou a revelar se conversou diretamente com o líder norte-coreano, Kim Jong-Un, com quem travou uma guerra verbal nos últimos meses.

"Me sentaria para conversar, mas não estou certo de que isto resolveria o problema".

"Não estou seguro de que negociações levem a algo significativo. Conversamos nos últimos 25 anos e eles se aproveitaram dos nossos presidentes".

O presidente não descartou conversações com Pyongyang, mas sob as circunstâncias adequadas.

Trump avaliou que a Coreia do Norte está se aproximando da capacidade de atingir os Estados Unidos com algum tipo de míssil balístico intercontinental. "Ainda não conseguiram, mas estão cada dia mais perto".