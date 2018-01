Guterres defende acordo com Irã após Trump exigir mudanças

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, advertiu nesta quarta-feira que qualquer tentativa de abordar preocupações sobre o Irã não deve colocar em risco um acordo nuclear obtido a muito custo, após o presidente americano, Donald Trump, exigir alterações no tratado.

Trump critica que o atual acordo, firmado após 12 anos de conversações, não castigue o Irã por seu programa de mísseis balísticos, sua interferência nos conflitos regionais ou seus abusos contra os direitos humanos no país.

Em seu comunicado, Guterres destaca que "os assuntos que não estão diretamente relacionados" ao tratado "devem ser abordados sem prejuízo da preservação do acordo e suas conquistas".

Conhecido como JCPOA por suas siglas em inglês (Joint Comprehensive Plan of Action), o acordo firmado em 2015 é um "sucesso importante contra a proliferação nuclear e da diplomacia, e já contribuiu para a paz e a segurança regionais e internacionais".

Trump concordou na sexta-feira passada em não aplicar as sanções relacionadas ao Irã, mas advertiu que era a "última oportunidade" para se corrigir o acordo com Teerã, exigindo dos legisladores americanos e dos aliados europeus solução para os "desastrosos defeitos" do tratado.

O Irã rejeita qualquer alteração no acordo.

Para Guterres, as preocupações sobre a implementação do pacto nuclear - firmado por Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Alemanha, China e Rússia - devem ser tratadas "através dos mecanismos estabelecidos pelo acordo".

O secretário-geral da ONU assinalou que o Organismo Internacional de Energia Atômica (OIEA) tem confirmado reiteradamente que o Irã está cumprindo com seus compromissos relacionados à energia nuclear.