Petróleo fecha em alta em Nova York

O petróleo teve leve alta nesta terça-feira em Nova York, devido ao frio que afetou as refinarias do sul dos Estados Unidos, com o mercado à espera do informe das reservas da commodity no país.

O barril de light sweet crude (WTI) para entrega em fevereiro avançou 24 centavos, a 63,97 dólares, no New York Mercantile Exchange (Nymex).

O petróleo "foi impulsionado pelo preço dos produtos refinados, como a gasolina", indicou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

"Por causa do frio, várias refinarias situadas ao longo da costa do Golfo do México, especialmente perto de Nova Orleans, enfrentaram cortes de eletricidade", explicou, detalhando que em Houston a temperatura chegou a -7ºC - algo inédito desde 1996.

Os abalos nas refinarias implicam na redução da produção de destilados. O contrato de futuros de referência sobre a gasolina nos Estados Unidos teve alta de 1,09% nesta quarta.

"O petróleo recentemente chegou a níveis recordes e provocou a realização de lucros, mas a recente queda também pode ser vista como uma oportunidade de compra", disse David Madden, analista da CMC Markets.