Arábia Saudita anuncia ajuda de US$ 2 bilhões ao Iêmen

A Arábia Saudita anunciou, nesta quarta-feira (17), a transferência de US$ 2 bilhões para o Banco Central do Iêmen, após os apelos das autoridades desse país.

"Para abordar a deteriorada situação econômica que o povo iemenita enfrenta como resultado das ações das milícias huthis, apoiadas pelo Irã, o rei Salman bin Abdulaziz emitiu uma diretriz para transferir um depósito de 2 bilhões de dólares para o Banco Central do Iêmen, em linha com o apoio do reino ao povo iemenita", declarou o Ministério saudita do Interior em um comunicado.

Com esse repasse, o volume saudita transferido para o Banco Central do Iêmen chegará a US$ 3 bilhões. A moeda local, o rial, não para de cair.

Enfrentando um considerável déficit orçamentário, a Arábia Saudita lidera uma coalizão militar que combate os rebeldes huthis ao lado do governo iemenita internacionalmente reconhecido.