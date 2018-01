A Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA) atravessa "sua crise financeira mais grave" em quase 70 anos de história, após o anúncio do governo de Donald Trump de bloquear mais da metade dos recursos previstos - alertou seu porta-voz nesta quarta-feira (17).

Ontem, o Departamento de Estado americano anunciou a suspensão do pagamento de US$ 65 milhões à UNRWA do total de US$ 125 milhões da contribuição voluntária de Washington à agência.