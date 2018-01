Press Release from Business Wire : Christie's

A Christie's sente o prazer de confirmar outras datas e locais das exposições de pré-estreia pública da Coleção de Peggy e David Rockefeller. Após revelar os destaques iniciais em Hong Kong em novembro do último ano, a Christie's agora fará a turnê pelas propriedades de suas principais galerias em Londres (21 de fevereiro a 8 de março), Pequim (6 e 7 de abril), Los Angeles (6 a 12 de abril) e Xangai (10 e 11 de abril), levando os leilões da Christie's ao Rockefeller Center em Nova York no fim da primavera. Em cada parada na turnê de pré-venda, obras de arte e objetos adicionais serão apresentados, revelando novas facetas de sua coleção de histórias em várias categorias. As exposições, que são abertas ao público, são patrocinadas em parceria com a empresa de aviação privada VistaJet.

Como guia para colecionadores, a Christie's lançou uma edição especial da Revista Christie's dedicada à Coleção de Peggy e David Rockefeller. A edição reconquista leitores com o único local da família Rockefeller na história americana e seu longo legado nos domínios da coleção de arte, comércio e filantropia. Todos os bens que procederem da venda da coleção irão beneficiar instituições de caridade estabelecidas.

Para a exposição de Londres em fevereiro, a Christie's organizou uma seleção de pinturas, mobílias e obras de arte que refletem os amplos interesses e propósitos intelectuais da família Rockefeller. Entre os destaques a serem apresentados está o magistral Tigre Brincando com uma Tartaruga da Eugène Delacroix (estimativa: US$ 5-7 milhões). Adquirida em 1966 por Peggy e David Rockefeller com orientação do proeminente historiador de arte Alfred Barr, então diretor do Museu de Arte Moderna, a pintura está entre os estudos mais célebres de animais por um dos maiores coloristas do século 19. Outros destaques da exposição em Londres incluem São Jeremias da Sargent (estimativa: US$ 3-5 milhões); um grande jogo de jantar em porcelana chinesa de exportação 'Folha de Tabaco', cerca de 1775 (estimativa: US$ 200.000-500.000) e uma caixa irlandesa dourada de liberdade de George II com a marca de William Currie, Dublin, 1754-1756 (estimativa: US$ 30.000-50.000). A exposição aberta ao público também irá apresentar obras significativas de Pablo Picasso, Henri Matisse, Claude Monet, Georges Seurat, Juan Gris, Paul Signac, Edouard Manet, Paul Gauguin, Jean Baptiste Camille Corot e Edward Hopper, entre outros (veja anúncio prévio).

Notas aos Editores:

-- Datas de vendas serão anunciadas no início de 2018.

-- Mais informação na Revista Christie's: A Coleção de Peggy e David Rockefeller

-- Filantropias designadas incluem a American Farmland Trust, Sociedade das Américas / Conselho das Américas, Conselho de Relações Exteriores, Fundo David Rockefeller, Universidade de Harvard , Maine Coast Heritage Trust, Museu de Arte Moderna, Fundo Irmãos Rockefeller, Universidade Rockefeller, Corporação de Restauração Stone Barns - Centro Stone Barns para Alimentação e Agricultura

-- A coleção mais valiosa já oferecida anteriormente no leilão foi a Coleção de Yves Saint Laurent e Pierre Bergé em 2009 na Christie's Paris que arrecadou mais de US$ 400 milhões.

-- Declaração de David Rockefeller (em Compromisso), confirmando seu compromisso com a filantropia

-- Siga @christiesrockefeller no Instagram e www.christies.com/rockefeller para detalhes sobre os próximos leilões

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20180116006895/pt/

CHRISTIE'S IMPRENSA: NOVA YORK: Sara Fox, + 1 212-636-2680 sfox@christies.com ou LONDRES: Hannah Schweiger, +44 207 389 2664 hschweiger@christies.com ou HONG KONG: Lavina Chan, +852 2978 9919 lavinachan@christies.com

This material is not an AFP editorial material and AFP shall not bear responsability for the accuracy of its content. In case you have any questions about the content, kindly refer to the contact person mentioned in the text of the release.

End of the Business Wire's Press Release