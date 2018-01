Press Release from Business Wire : Andersen Tax

A Andersen Global tem o prazer de anunciar uma presença adicionada em Dubai através de acordo de colaboração com a GN Global Consulting, uma empresa de serviços tributários dirigida pelo sócio Abdul Wahid Nagda. A GN Global Consulting é uma afiliada da Griffin Nagda, uma das empresas de contabilidades independentes mais antigas de Dubai. A colaboração com a GN Global Consulting demonstra a estratégia de expansão maior da Andersen no Oriente Médio.

Abdul Wahid Nagda comentou, "Nós construímos nossa reputação com base em qualidade, integridade e fornecimento de serviços de alto nível, e esperamos trabalhar com uma empresa que compartilhe esses mesmos valores. A colaboração com a Andersen Global vai nos ajudar a desenvolver soluções melhores e fornecer serviços ainda mais extraordinários entre fronteiras para nossos clientes."

A GN Global Consulting oferece um conjunto de serviços tributários para empresas e pessoas físicas nos Emirados Árabes Unidos e em todo o mundo. A firma é especializada em planejamento fiscal estratégico, consultoria tributária internacional, consultoria e protocolo tributário dos EUA e consultoria de fundos fiduciários e imóveis, além de ajuda no registro e conformidade com as normas recentemente emitidas relativas a IVA nos Emirados Árabes Unidos.

"O terreno está mudando no Oriente Médio, já que muitos países estão introduzindo regimes fiscais. Fica cada vez mais importante expandir e desenvolver nossa prática nessa região. O acréscimo da GN Global Consulting amplia nossa capacidade de aproveitar essas oportunidades e fornecer os melhores serviços da categoria nesse mercado", afirmou o diretor executivo e presidente global do conselho da Andersen Tax LLC, Mark Vorsatz. "A GN Global Consulting tem uma excelente reputação em Dubai e temos a sorte de ter Azim e seus colegas vindo para a nossa organização."

A Andersen Global é uma associação internacional de escritórios participantes, legalmente separados e independentes, compostos de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada dos EUA, a Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta hoje com mais de 2.500 profissionais em todo o mundo e está presente em mais de 84 localidades através de suas firmas associadas e firmas colaboradoras.

