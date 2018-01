Petróleo cai em Nova York, a 63,73 dólares o barril

O preço do petróleo em Nova York baixou nesta terça-feira depois de alcançar seu nível mais alto desde 2014 devido a realizações de lucro e ao receio de um aumento da produção dos Estados Unidos.

O barril de light sweet crude (WTI) para entrega em fevereiro fechou a 63,73 dólares no New York Mercantile Exchage (Nymex), 1,08 dólares a menos que o fechamento de segunda-feira, quando chegou a valer 64,89 dólares, e 57 centavos a mais do que na sexta-feira.

"O mercado ficou particularmente forte nas duas últimas semanas devido à redução das reservas dos Estados Unidos", afirmou Kyle Cooper, da IAF Advisors. "Acabamos de presenciar uma realização de lucros", acrescentou.

"Os preços subiram muito rápido, e estamos nos aproximando de níveis de resistência tanto no WTI como no Brent", explicou Matt Smith, da ClipperData.