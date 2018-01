Nuvem da Google cresce com três novos cabos submarinos

A Google anunciou nesta terça-feira (16) que no ano que vem estenderá um cabo submarino entre o Chile e Los Angeles, a primeira conexão intercontinental de seu tipo que não pertencerá a uma empresa de telecomunicações.

Batizado "Curie", em homenagem à cientista Marie Curie, este cabo será um dos três que a gigante americana da internet instalará para continuar aumentando sua capacidade de oferecer serviços de armazenamento na nuvem (cloud) em todo o mundo. Será também o primeiro no mundo de propriedade exclusivamente privada.

Além disso, a Google trabalhará com a rede social líder Facebook e outras companhias para instalar o cabo "Havfrue" (sereia, em dinamarquês), que unirá os Estados Unidos com a Dinamarca e a Irlanda. A Google instalará um terceiro cabo submarino, o Hong Kong-Guam Cable System (HK-G) no oceano Pacífico, que melhorará a capacidade da Austrália e zonas da Ásia.

"Estes investimentos melhoram ainda mais nossa rede, a maior do mundo, que segundo algumas informações oferece 25% do tráfego mundial de internet", escreveu o vice-presidente da plataforma, Ben Treynor Sloss, em um blog da companhia.

A Google gastou 30 bilhões na melhora de sua infraestrutura durante os últimos três anos, e "ainda não terminamos", acrescentou.

As conexões rápidas e confiáveis à internet se tornaram um imperativo à medida que se tem acesso a jogos, redes sociais, televisão, transações financeiras, documentos e mais como serviços hospedados on-line nos centros de processamento de dados.

"Construímos uma melhor rede de nuvem como resultado das muitas rotas diretas entre nossa nuvem e os usuários finais", disse Sloss.