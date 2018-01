Press Release from Business Wire : Adtalem Global Education

A Associação de Especialistas Certificados em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists - ACAMS) - a maior organização de profissionais que trabalham na prevenção contra crimes financeiros e combate à lavagem de dinheiro (AML) - alcançou um recorde de 60.000 membros no mundo todo.

"Alcançar o marco de 60.000 membros é uma prova da dedicação e do compromisso de nossos membros e seus esforços para aprendizagem contínua e avanço profissional," disse Tim McClinton, presidente e diretor-gerente da ACAMS. "Nossa prioridade para os próximos anos é manter o impulso, expandindo nossa oferta de produtos em um esforço para fornecer capacitação atual, impactante e relevante no campo da prevenção aos crimes financeiros e à lavagem de dinheiro."

Com sede em Miami, na Flórida, e com escritórios em todo o mundo, a ACAMS oferece treinamento e exame para certificação em 11 idiomas e realiza eventos de capítulos localizados em 29 países. A ACAMS ganhou força significativa com sua certificação CAMS em regiões de rápido crescimento como a Ásia e o Oriente Médio. Hue Dang, chefe da ACAMS Ásia, acrescentou, "Estou muito orgulhosa com a contribuição dos membros da Ásia para o grande avanço da ACAMS atingindo 60.000 membros em todo o mundo. Os membros baseados na Ásia alcançaram um marco importante tendo passado de 8.000 membros no final de 2016 para mais de 22.000 membros doze meses mais tarde, mais notadamente devido ao crescimento do número de afiliados em Taiwan, que aumentou em mais de 10.000 membros nos últimos seis meses de 2017".

Angela Salter, chefe da ACAMS Europa e CIS, afirmou, "O valor de uma rede profissional sólida, acesso à informação da indústria e a qualidade do envolvimento local e internacional que os nossos membros experimentam não podem ser subestimados na luta contínua contra os crimes financeiros." Ela acrescentou ainda, "O entusiasmo, a expertise e a paixão que os nossos membros trazem para nossa comunidade são a alma da ACAMS."

"Os desafios enfrentados pela indústria, como os crimes cibernéticos, as criptomoedas, fintech, regtech, tráfico humano, avaliação de risco e sanções demonstram que há uma necessidade de profissionais com treinamento avançado para a prevenção de crimes financeiros," afirmou Kieran Beer, diretor de conteúdo editorial e editor-chefe do moneylaundering.com da ACAMS. "O crescimento dos membros da ACAMS demonstra que a comunidade de prevenção à crimes financeiros está se adaptando aos desafios e ficando um passo à frente dos criminosos".

Fundada em 2001, a ACAMS oferece recursos como, por exemplo, o site dos membros, acams.org com fóruns de discussão, chats em tempo real, moneylaundering.com da ACAMS, a revista ACAMS Today e oportunidades de capacitação, bem como acesso aos webinars. A ACAMS também organiza seminários, conferências, eventos de capítulos e outras oportunidades para que os especialistas em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) se reúnam online e presencialmente, a fim de se encontrarem com profissionais com os mesmos interesses ao todo o mundo.

"Esse é um momento encorajador para a comunidade PLD, enquanto a indústria continua a ver uma expansão e um crescimento sustentado," disse Geoffrey Fone, vice-presidente de vendas da ACAMS. "Nossa filiação diversificada consiste de membros de cassinos, negócios de serviços financeiros, escritórios de advocacia, banqueiros, imobiliárias, empresas distribuidoras de títulos e valores, empresas de cartões pré-pagos e órgãos governamentais. Essas empresas reconhecem a importância de ter membros certificados como parte de suas equipes e o valor da certificação CAMS".

Sobre a Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists®(ACAMS®)

ACAMS é membro da Adtalem Global Education (NYSE: ATGE), um provedor de educação global com sede nos Estados Unidos. ACAMS é a maior organização de filiação internacional dedicada a melhorar o conhecimento e as habilidades dos profissionais do setor de prevenção aos crimes financeiros e antilavagem de dinheiro (AML) de uma ampla gama de indústrias, com extensos recursos, projetada para desenvolver e aprimorar as habilidades exigidas para um desempenho profissional de alto nível e avanço na carreira. Sua certificação CAMS é a certificação AML mais amplamente reconhecida entre os profissionais de compliance em todo o mundo. Acesse acams.orgpara mais informações.

Sobre a Adtalem Global Education

O objetivo da Adtalem Global Education é preparar os alunos para alcançarem seus objetivos, encontrar o sucesso e fazer contribuições inspiradores para nossa comunidade global. A Adtalem Global Education Inc. (NYSE: ATGE; membro do Índice S&P; MidCap 400) é provedora de educação global líder e a empresa controladora da Adtalem Educacional do Brasil, American University of the Caribbean School of Medicine, Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, Becker Professional Education, Carrington College, Chamberlain University, DeVry University e Keller Graduate School of Management, Ross University School of Medicine e da Ross University School of Veterinary Medicine. Para obter informações adicionais, acesse adtalem.com.

