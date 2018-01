Assassinado líder político sérvio de Kosovo Oliver Ivanovic

Um importante dirigente político sérvio de Kosovo, Oliver Ivanovic, foi morto a tiros nesta terça-feira (16) pela manhã na parte sérvia de Mitrovica - disseram à AFP seu colega de partido Ksenija Bozovic e seu advogado Nebojsa Vlajic.

Ivanovic, de 64, foi abatido às 8h15 (5h15, no horário de Brasília) por disparos efetuados de um automóvel, quando chegava à sede do partido, em uma casa particular de Mitrovica. Líder de um partido socialdemocrata local, Ivanovic era considerado um político moderado nessa cidade que permanece dividida entre o norte, de maioria sérvia, e o sul, onde vivem os albaneses kosovares.