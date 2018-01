UE deixa porta aberta para recuo do Brexit, diz presidente do bloco

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, sinalizou nesta terça-feira (16), em Estrasburgo, que as portas do bloco continuam abertas para os britânicos, indicando, com isso, que o Brexit poderia ser revertido.

Ao comentar que o processo de saída do bloco deve estar concluído em março de 2019, "a menos que haja uma mudança de opinião por parte dos nossos colegas britânicos", Tusk disse ao Parlamento Europeu: "Nós, no continente, ainda não mudamos de ideia. Nossos corações ainda estão abertos para vocês".