China está pronta para trabalhar com EUA na questão da Península Coreana, diz Xi

Pequim, 16 - O presidente da China, Xi Jinping, disse ao presidente dos EUA, Donald Trump, durante ligação telefônica, que o governo chinês está pronto para trabalhar com Washington numa solução para a questão nuclear da Península Coreana, informou hoje a mídia estatal chinesa.



Todas as partes envolvidas precisam criar condições para a retomada de conversas sobre a Península Coreana, afirmou Xi, de acordo com a agência de notícias Xinhua.



Ainda na ligação, Xi disse nesta terça-feira a Trump que China e EUA precisam adotar medidas construtivas para resolver questões econômicas e comerciais de interesse mútuo, através da abertura de seus mercados e ampliando os benefícios da cooperação, segundo a Xinhua.



Na semana passada, a China divulgou um superávit comercial recorde com os EUA em 2017, gerando preocupações de que o governo Trump possa recorrer a penalidades mais duras e outras iniciativas comerciais contra Pequim.



Autoridades das Coreia do Sul e Norte iniciaram conversas há uma semana, para tratar principalmente da participação dos norte-coreanos na Olimpíada de Inverno a ser realizada na sul-coreana Pyeongchang no próximo mês. Fonte: Dow Jones Newswires.