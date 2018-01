Press Release from Business Wire : Panasonic Corporation

A Panasonic Corporation anunciou no dia 09 de janeiro de 2018 o desenvolvimento de uma plataforma escalável "ePowertrain", uma solução para o desenvolvimento efetivo de pequenos veículos elétricos (electric vehicles - EVs). A plataforma é um aplicativo sistematizado de dispositivos usados nos EVs de importantes fabricantes de veículos globais e tem a finalidade de contribuir para o avanço da próxima sociedade de mobilidade.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: http://www.businesswire.com/news/home/20180115005674/pt/

A scalable "ePowertrain" platform for small EVs (Photo: Business Wire)

[Vídeo] Dos veículos elétricos para a micro mobilidade https://youtu.be/Jxc7RHdsTko

A demanda global por EVs deve expandir rapidamente, juntamente com uma ampla variedade de nova mobilidade. Isso inclui não apenas os veículos de passageiros convencionais, mas também novos tipos de EVs, como bicicletas EV e micro EVs, que atendem a vários estilos de vida e usos em cada região.

A plataforma que a Panasonic desenvolveu para as bicicletas EV e os micro EVs tem eficiência energética, conjunto motor seguro, que inclui compactação integrada, alta eficiência e escalabilidade flexível. Ela consiste de unidades básicas, inclusive uma unidade de força (com um carregador a bordo, caixa de junção, inversor e conversor DC-para-DC) e uma unidade motora. A plataforma vai ajudar a reduzir custos e o tempo de espera do desenvolvimento do veículo, aumentando ou reduzindo a combinação de unidades básicas de acordo com as especificações do veículo, como tamanho, velocidade e torque.

A Panasonic desenvolveu e executou um amplo conjunto de componentes - inclusive baterias, carregadores a bordo, capacitores de filmes, conversores DC-para-DC e relés - especificamente para EVs, plug-in híbridos e EVs híbridos. A Panasonic continuará a contribuir para o crescimento global dos EVs através de desenvolvimento de sistemas que utilize as forças dos nossos dispositivos.

A Panasonic Corporation apresentou maquetes para ilustrar o conceito de plataforma escalável "ePowertrain" na Área de Soluções no estande da Panasonic na CES 2018 em Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, nos dias 09 a 12 de janeiro de 2018.

Fonte:http://news.panasonic.com/global/press/data/2018/01/en180109-5/en180109-5.html

