Parlamento grego aprova novas medidas de austeridade

Atenas, 15 - O Parlamento da Grécia aprovou nesta segunda-feira por 154 votos a favor e 141 contra uma nova rodada de medidas de austeridade para a economia do país. A votação foi acompanhada de protestos nas principais cidades do país. Os atos reuniram ao menos 20 mil pessoas.



As reformas aprovadas nesta segunda-feira incluem regras mais duras para sindicatos convocarem greves, prazos menores para liquidação de hipotecas e cortes em benefícios sociais. Elas são resultado do acordo com credores internacionais.



"A votação de hoje é essencial para a Grécia emergir com sucesso do programa de resgate", afirmou o premiê grego, Alexis Tsipras, aos parlamentares.



A Grécia saiu formalmente do programa de resgate em agosto, mas se comprometeu com os credores em manter por ao menos dois anos medidas de austeridade para continuar a ter acesso às generosas linhas de crédito da zona do euro e do Fundo Monetário Internacional (FMI).



A próxima tranche destinada à Grécia, estimada entre 6 e 7 bilhões de euros, será avaliada pelos ministros de finanças da zona do euro em 22 de janeiro, durante conferência em Bruxelas.



Ao mesmo tempo em que a votação ocorria, as ruas de Atenas e de Tessalonica, a segunda maior cidade do país, estavam tomadas de manifestantes. Estima-se que ao menos 20 mil pessoas participaram dos atos. A polícia teve de intervir em alguns momentos, utilizando gás de pimenta. Não houve feridos nem prisões. Fontes: Dow Jones Newswires e Associated Press.