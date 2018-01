O número de turistas no mundo subiu 7% em 2017, na comparação com o ano anterior, o maior aumento em sete anos - anunciou a Organização Mundial do Turismo (OMT) nesta segunda-feira (15).

O crescimento foi alavancado pela Europa (+8%) principalmente, em especial a zona mediterrânea, e se deve "à recuperação econômica e à forte demanda de vários mercados emissores tradicionais e emergentes", segundo a OMT, organismo das Nações Unidas com sede em Madri.