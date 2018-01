Emirados Árabes acusam Catar de interceptar aeronave comercial

Dubai, 15 - Os Emirados Árabes acusaram o Catar de interceptar uma de suas aeronaves comerciais que seguia rumo ao Bahrein no espaço aéreo internacional. Doha se recusou a comentar o incidente, assim como as duas maiores companhias aéreas dos Emirados Árabes.



A acusação foi feita por meio de uma reportagem da agência de notícias estatal WAM após duas reclamações do Catar sobre aeronaves militares dos Emirados Árabes violando seu espaço aéreo internacional em meio uma crise diplomática entre Doha e quatro países árabes.



De acordo com a WAM, autoridades da aviação civil receberam "uma mensagem de uma das companhias aéreas dos Emirados Árabes na manhã desta segunda-feira dizendo que um de seus aviões que voava para Manama numa rota normal havia sido interceptado pelo Catar".



Nem a Emirates nem a Etihad responderam aos pedidos de entrevista. Fonte: Associated Press.