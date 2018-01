Ciclone deixa 51 mortos e 22 desaparecidos em Madagascar

Um ciclone que atingiu Madagascar no início do mês deixou 51 mortos e mais de 54 mil deslocados pelas inundações, fortes chuvas e vento - informaram as autoridades locais.

O ciclone tropical Ava tocou o solo em 5 de janeiro e arrasou a parte leste dessa grande ilha africana durante 24 horas, provocando aumento no volume de rios, bloqueios de estradas e inundação de pontes.

No total, 22 pessoas permanecem desaparecidas, enquanto o número de desabrigados chega a 161 mil, segundo a Agência Nacional de Gestão de Riscos e Catástrofes (NBRCM).

Um dos países mais pobres do mundo, Madagascar se vê, com frequência, castigado por ciclones. Em março do ano passado, o ciclone Enawo deixou 78 mortos nessa ilha.