Desabamento fere 75 em bolsa de valores; de tarde, pregão continua

Procura por vítimas após desabamento na Bolsa de Jacarta (foto: Amailia Putri Hasniawati/ Whatsapp/ AFP)

Um mezanino desabou no prédio da Bolsa de Jacarta nesta segunda-feira (15), ferindo ao menos 75 pessoas - informou o diretor do organismo.

"O número de feridos do andar que caiu no prédio da Bolsa da Indonésia chega a 75", disse à AFP o porta-voz da Polícia Nacional, Setyo Wasisto.

Uma parte do piso do primeiro andar desabou, e escombros caíram no térreo, explicou o porta-voz da Polícia de Jacarta, Argo Yuwono, acrescentando que se trata de um acidente, e não de uma explosão.

Segundo ele, a maioria dos feridos tem lesões nas extremidades.

"O acidente aconteceu no primeiro andar (...) É um andar por onde passam muitos funcionários", afirmou.

O diretor da Bolsa indonésia, Tito Sulistio, relatou que os feridos foram levados para o hospital.

"Posso confirmar definitivamente que não há mortos", declarou Sulistio à Metro TV.

As imagens divulgadas pelas emissoras locais mostravam uma multidão gritando e correndo, enquanto a Polícia tentava esvaziar a área em meio a uma montanha de escombros.

Apesar do caos, o porta-voz da plataforma, Rheza Andhika, disse que as atividades financeiras seguiriam à tarde no pregão.

O acidente aconteceu no início da tarde (3h, horário de Brasília), coincidindo com a hora do almoço.

A Bolsa indonésia fica no centro de Jacarta, em um prédio que também abriga o escritório locdal do Banco Mundial, em seu 12º andar.