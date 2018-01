Press Release from Business Wire : SES

A SES anunciou hoje que o SES-15 está operacional a 129 graus oeste desde 1º de janeiro. Conforme o planejado, o satélite totalmente elétrico levou seis meses para alcançar sua posição orbital e concluir seus testes com sucesso.

O SES-15 carrega uma carga útil híbrida, englobando feixes de cobertura ampla de banda Ku e capacidade em feixes spot de alto rendimento e capacidade (HTS), tambémem banda Ku, com conectividade para gateways em banda Ka. O primeiro satélite híbrido da SES está equipado com 16 transponders de banda Ku (equivalente à 36 MHz), assim como capacidades de HTS para atender a América do Norte, México, América Central e Caribe.

A carga útil de alto rendimento do SES-15 irá oferecer uma cobertura otimizada e flexível para os principais fornecedores de serviços de conectividade e entretenimento a bordo (IFC/IFE), tais como Global Eagle, Gogo e Panasonic Avionics. Além disso, o SES-15 possui um feixe de cobertura ampla projetado para permitir que os fornecedores de IFC/IFE disponibilizem conteúdo de TV ao vivo em todas as rotas de voos nos Estados Unidos, incluindo Havaí e Alasca, bem como Canadá, Caribe e México. Esta combinação única de feixes permite aos fornecedores de IFC/IFE otimizar o uso da capacidade de HTS para o tráfego de internet e cobertura ampla de feixe para a transmissão de conteúdo.

O SES-15 também carrega um sistema de expansão de área ampla (WAAS), como carga útil hospedada, que irá permitir à Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) melhorar os sistemas de posicionamento global (GPS) existentes com o objetivo de aumentar a precisão, integridade e disponibilidade do sistema para a indústria da aviação.

O SES-15 foi lançado com sucesso a bordo de um foguete Soyuz no Centro Espacial da Guiana, em Kourou (Guiana Francesa), em 18 de maio de 2017.

Martin Halliwell, CTO da SES, afirmou: "Houve uma expectativa muito grande de nossos clientes para a operacionalização do SES-15. O satélite híbrido, que possui feixes de cobertura ampla e capacidade de alto rendimento, permite que nossos clientes aeronáuticos ofereçam velocidades de conectividade ainda mais rápidas para as companhias aéreas. Além disso, a carga útil hospedada - WAAS irá fazer com que a FAA melhore a precisão do sistema GPS. As equipes da Boeing, Arianespace e SES fizeram um ótimo trabalho para tornar isso possível".

O SES-15 será seguido por lançamentos de mais dois satélites geoestacionários (GEO) híbridos com capacidades de feixes amplos e HTS, o SES-14 e o SES-12, bem como outros quatro satélites O3b de órbita terrestre média (MEO) em um futuro próximo. O SES-14 e o SES-12 servirão as Américas e a região do Atlântico, e Ásia-Pacífico e Oriente Médio, respectivamente. Esses três satélites representam um marco importante no suporte à trajetória e crescimento futuro da SES, começando pelo início dos serviços contratados na carga útil HTS do SES-15. Juntamente com o SES-17, outro satélite HTS que será lançado em 2021, eles oferecerão um sistema global multi-frequência para clientes aeronáuticos, marítimos, governamentais e empresariais.

Sobre a SES

A SES é a principal operadora de satélites do mundo e a primeira a fornecer GEO-MEO diferenciado e escalável em todo o mundo, com mais de 50 satélites em Órbita Geoestacionária (GEO) e 12 em Órbita Terrestre Média (MEO). A empresa está focada em soluções "end-to-end" de valor agregado em dois setores importantes do mercado: SES Video e SES Networks. A empresa fornece serviços de comunicação via satélite para emissoras, prestadores de serviços de conteúdo e internet, operadoras de redes fixas e móveis, governos e instituições. O portfólio da SES inclui ASTRA, O3b e MX1, uma das grandes prestadoras de serviços de comunicação que oferece uma série completa de serviços inovadores de vídeo e mídia digital. A SES está listada na Bolsa de Valores da Euronext Paris e Luxemburgo (ticker: SESG). Mais informações em: www.ses.com

