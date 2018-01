Xeque do Catar afirma estar retido contra a sua vontade nos Emirados Árabes

A emissora Al Jazeera divulgou neste domingo um vídeo em que um membro da família real do Catar afirma estar retido contra a sua vontade nos Emirados Árabes, um dos países do Golfo que boicotam o Catar há oito meses.

Abdallah ben Ali Al-Thani afirma, no vídeo, que está em Abu Dhabi, "onde era hóspede do xeque Mohamed" ben Zayed, mas que, "agora, estou retido contra a minha vontade".

"Tenho medo que me aconteça algo que possa ser atribuído ao Catar", acrescenta.

"Quero dizer claramente que o povo do Catar é inocente", e que o "xeque Mohamed terá absoluta responsabilidade pelo que poderá me acontecer de agora em diante", acrescentou.

Al-Thani tinha tentado, em agosto, fazer uma mediação entre Doha e Arábia Saudita, outro país do Golfo que boicota o Catar, devido à peregrinação anual a Meca.

Por ora, a autenticidade do vídeo divulgado pela Al-Jazeera não pode ser confirmada.

Os Emirados Árabes negaram que o xeque estivesse retido contra a sua vontade, reportou a agência Wam, assinalando que o mesmo é um "hóspede do país, após fugir das restrições a ele impostas pelo governo do Catar".

"O xeque Abdallah tem liberdade de movimento durante a sua estadia nos Emirados", afirmou a Wam, citando uma autoridade não identificada do Ministério das Relações Exteriores.

Segundo a Wam, o xeque expressou sua vontade de deixar o país, e foram tomadas as medidas para facilitar a sua saída.

Rashed al-Nuaimi, que dirige o centro árabe Hedaya contra o extremismo, publicou anteriormente no Twitter que o xeque Abdallah havia pedido para ficar nos Emirados "para a sua própria segurança".

A chancelaria do Catar indicou que acompanha de perto a situação. "Mas devido à falta de relações com os Emirados, é difícil estabelecer claramente as circunstâncias desta situação", assinalou uma porta-voz.

Em 5 de junho passado, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Barein e Egito romperam relações diplomáticas com o Catar, acusando o país de apoiar os grupos extremistas e se aproximar do Irã, grande rival dos sauditas.

O xeque Abdallah pertence a um braço da família real do Catar Al-Thani que foi afastado do poder pelo avô do atual emir, xeque Tamim.