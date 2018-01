Presidente da Turquia promete ataque enclave curdo na Síria 'nos próximos dias'

Istambul, 14 - O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou neste domingo que as forças armadas do país vão lançar um ataque militar ao enclave curdo situado no norte da Síria nos próximos dias.



O objetivo da campanha, disse Erdogan, é "extirpar o terror" que ameaçaria a região sul de seu país. Erdogan pediu ainda a ajuda dos Estados Unidos em seus esforços.



A região de Afrin, a qual se refere o presidente turco, é comandada pelas forças curdas sírias conhecidas como YPG. Ancara considera o grupo como terrorista, já que teria ligações com militantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, na sigla em inglês), que atuam no sul da Turquia.



Embora o PKK também seja considerado um grupo terrorista pelos EUA, o YPG, foi uma das milícias que receberam armamento do governo em Washington, e seus militares, responsáveis por boa parte do avanço contra o grupo extremista Estado Islâmico no país. Fonte: Associated Press.