Governo peruano corrige informação e diz que 1 pessoa morreu devido a terremoto

(foto: AFP / Ernesto BENAVIDES)

O governo do Peru atualizou na tarde deste domingo (14) para um o número de mortos decorrente de terremoto na Região Sul do país, após divulgação inicial de que duas pessoas tinham morrido. O governo do Peru atualizou na tarde deste domingo (14) para um o número de mortos decorrente de terremoto na Região Sul do país, após divulgação inicial de que duas pessoas tinham morrido.





A informação foi divulgada pela presidente do Conselho de Ministros, Mercedes Aráoz, que ainda apontou para 65 a quantidade de feridos, em decorrência do tremor com magnitude de 6,8 graus na escala Richter.





De acordo com a representante do governo local, a vítima fatal foi registrada na cidade de Arequipa. Entre as pessoas que sofreram ferimentos, 20 tiveram apenas escoriações leves.





Inicialmente, o chefe do Instituto Nacional de Defesa Civil, Jorge Chávez, informou à imprensa local que havia dois mortos, um no distrito de Chala e outro no distrito de Bella Unión.





Aráoz disse hoje que será decretado estado de emergência na região afetada pelo terremoto, para facilitar "ações imediatas", como a reconstrução de moradias e o trabalho nas principais vias de acesso às localidades.





O ministro da Saúde, Abel Salinas, por sua vez, negou a informação de que pessoas estavam desaparecidas devido o desabamento de uma mina, em Arequipa.





O forte sismo ocorreu às 4h18 locais (7h18 em Brasília). O epicentro do sismo se localizou no oceano Pacífico, a 56 quilômetros da localidade costeira de Lomas e a 48 quilômetros de profundidade, segundo o Instituto Geofísico do Peru (IGP).