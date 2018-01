Vulcão volta a expelir lava nas Filipinas e milhares deixam a região

Manila, 14 - O vulcão mais ativo das Filipinas voltou a expelir lava neste domingo, levando as autoridades a pedir a retirada de milhares de habitantes que moram na região.



Segundo o Instituto Filipino de Vulcanologia e Simologia, uma "erupção perigosa" do Monte Mayon, localizado na província de Albay, pode acontecer nas próximas semanas ou até em dias.



Renato Solidum, que chefia o órgão, afirmou que três explosões de vapor dentro do vulcão desde o sábado expeliram jatos de cinzas em vilarejos próximos. Eles também parecem ter perfurado a camada de lava solidificada na cratera, levando ao jorro de lava incandescente.



"A lava já saiu da cratera do vulcão, mas este é só o começo", disse.



Autoridades que trabalham com o serviço de resposta a desastres naturais afirmaram que quase mil famílias já deixaram a região em direção a abrigos de emergência.



Uma atração turística popular por causa do seu formato, um cone quase perfeito, o Mayon fica a cerca de 340 quilômetros da capital. 50 erupções foram registradas nos últimos 500 anos. Fonte: Associated Press.