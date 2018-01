Membro da família real do Qatar afirma ser refém dos Emirados Árabes Unidos

Dubai, 14 - Um membro exilado da família real do Catar apareceu neste domingo em um vídeo afirmando que é mantido contra sua vontade nos Emirados Árabes Unidos, uma alegação contestada por uma autoridade de Abu Dabi.



O vídeo do xeque Abdullah bin Ali Al Thani deu novo fôlego à uma crise que dura meses na região. Em novembro, o então primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri, renunciou ao cargo em meio a uma viagem à Arábia Saudita. Após ser liberado pelo governo local, ele retomou o cargo.



O vídeo de Al Thani foi transmitido pela rede Al Jazeera, que é de propriedade da família real do Catar. Nele, o catari afirmou que foi convidado a Abu Dabi como convidado do "xeque Mohammed", numa possível referência ao príncipe herdeiro Mohammed bin Zayed Al Nahyan, que tem fortes laços com a família real saudita.



"Eu fui convidado pelo xeque Mohammed, mas não sou mais um hóspede, agora sou um prisioneiro", afirmou Al Thani. "Eles me disseram que não poderia deixar o país. Agora temo que algo possa acontecer comigo e que eles venham a culpar o Catar."



O vídeo continua. "Quero apenas deixar claro que o Catar é inocente, que estou sendo mantido pelo xeque Mohammed e que tudo o que acontecer comigo será sua responsabilidade".



Os Emirados Árabes Unidos são um dos quatro países que boicotam o Qatar. Fonte: Associated Press.