Israel afirma ter destruído túnel do Hamas que ligava Gaza com Egito

Jerusalém, 14 - As Forças Armadas de Israel afirmaram neste domingo ter destruído um túnel construído pelo grupo militante palestino Hamas que ligava a Faixa de Gaza ao Egito, driblando postos militares de israelenses.



De acordo com o coronel Jonathan Conricus, o túnel tinha 1,5 quilômetro e passava por baixo da posto de controle de fronteira de Kerem Shalom, por onde passa a maior parte da ajuda humanitária que chega à Faixa de Gaza.



Israel julga ser uma das maiores prioridades destruição de túneis desde 2014, quando militantes do Hamas chegaram ao país através desses túneis. Embora não tenham chegado a áreas com civis, a infiltração foi uma surpresa e terminou na morte de cinco soldados.



"Nós agora temos um método, um sistema organizado para a destruição de "túneis de terrorismo" que chegam a Israel", afirmou o militar. "Esta é uma missão chave para nós".



Inicialmente, o Hamas afirmou apenas que um túnel para contrabando foi destruído. O grupo não se pronunciou após o comunicado israelense. Fonte: Associated Press.