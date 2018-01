Teto de boate cai e deixa 26 feridos em Madri

Madri, 14 - Autoridades espanholas disseram que 26 pessoas ficaram feridas quando o teto de uma boate desabou, em Madri. Os serviços de emergência da capital espanhola informaram que 11 dos feridos foram levados para hospitais próximos para serem tratados por "contusões e ferimentos leves". Os demais foram tratados no local.



Os serviços de emergência disseram que uma parte do teto, de cerca de 16 metros quadrados, caiu em cima das pessoas que estavam no momento na discoteca, localizada no sul de Madri.



Fonte: Associated Press