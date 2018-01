Irã descarta chances de sobreviventes em petroleiro em chamas

Não há mais esperança de encontrar sobreviventes entre os membros da tripulação do petroleiro iraniano em chamas há uma semana no Mar da China, informou à televisão estatal o porta-voz da equipe de resgate enviada pelo Irã.

O petroleiro tinha 32 tripulantes a bordo - 30 iranianos e dois bengaleses. Três corpos foram encontrados.

No sábado, a China recuperou a caixa preta e dois corpos de marinheiros do navio petroleiro.

"Os membros da tripulação do navio morreram durante a primeira hora após o acidente por causa do poder da explosão e da fumaça de gás", indicou o porta-voz Mohammad Rastad.

"Não há esperança de encontrar sobreviventes (...) Dois terços do petroleiro afundaram, o fogo se espalhou e envolve completamente o navio e não podemos nos aproximar", acrescentou.

O petroleiro Sanchi, com 136 mil toneladas de hidrocarbonetos leves (condensados) a bordo, pegou fogo em 6 de janeiro após colidir com um navio de carga chinês. O acidente ocorreu cerca de 300 quilômetros a leste da cidade chinesa de Xangai.

O petroleiro de bandeira panameña pertence à National Iranian Tanker Company (NITC), operadora que administra a frota de petroleiros do Irã. Ele se dirigia à Coreia do Sul, com carga destinada à Hanwha Total.