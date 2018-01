Liam Neeson diz que denúncias de assédio sexual viraram 'caça às bruxas'

O ator americano-britânico Liam Neeson acredita que há "um pouco de uma caça às bruxas" em Hollywood, após diversas acusações e assédio e abuso sexual reveladas na esteira do caso Weinstein.

Após as revelações acerca do produtor de Hollywood Harvey Weinstein, dezenas de personalidade do mundo do entretenimento, das artes, da mídia, da política e da gastronomia foram acusadas publicamente de assédio, abuso sexual, ou estupro.

"É um pouco de uma caça às bruxas", declarou Neeson na noite de sexta-feira a uma emissora irlandesa.

"Há algumas pessoas, pessoas famosas, sendo acusadas de repente de encostar no joelho de uma garota, ou algo assim, e de repente eles são tirados de seus programas", opinou.

O ator tinha sido questionado sobre a saída, em novembro, do apresentador Garrison Keillor, muito conhecido nas rádios americanas, por "comportamento inapropriado" com uma colaboradora.

Já sobre o caso do ator americano de 80 anos Dustin Hoffman, acusado de assédio e abuso sexual por diversas mulheres, Neeson se disse "indeciso".

"Quando você está numa peça e está com sua família - outros atores, técnicos - você faz coisas estranhas, e elas se tornam como superstições. Se você não fizer toda noite, você acha que vai dar azar à peça", explicou o ator.

Mais tarde, na mesma entrevista, Neeson reconheceu que a tendência geral de denunciar o assédio sexual era "saudável".