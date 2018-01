Pescador palestino morre em Gaza alvejado por exército egípcio

Um pescador palestino da Faixa de Gaza morreu durante a noite, alvejado por disparos do exército egípcio por motivos ainda desconhecidos, indicaram neste sábado autoridades palestinas.

Segundo fontes médicas em Gaza, Abdallah Zeidan, de 33 anos, nascido no campo de refugiados de Chatti, morreu no hospital na manhã deste sábado.

Ele foi baleado no peito pelos soldados egípcios quando estava perto da fronteira com o Egito, no sul do enclave palestino.

Segundo o Ministério de Interior de Gaza, "o barco de pesca palestino não cruzou a fronteira (marítima) egípcia". Sua porta-voz, Iyad Al Bozum, pediu para o Egito abrir "uma investigação urgente" sobre o incidente. O Egito ainda não reagiu.

O líder do sindicato de pescadores de Gaza anunciou que a pesca estava parada até domingo como sinal de protesto.

Há dez anos, os dois milhões de habitantes da Faixa de Gaza estão submetidos a um rigoroso bloqueio por parte de Israel, ao que se soma o fechamento quase permanente desde 2013 da fronteira com o Egito.