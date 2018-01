Press Release from Business Wire : Consumer Technology Association

CES® 2018 concluída oficialmente hoje, após deslumbrar o mundo com uma visão do futuro. Mais de 3.900 expositores apresentaram tecnologias inovadoras, que abrangeram mais de 2,75 milhões de pés quadrados de espaço de exposição em Las Vegas - a maior exposição na história de 51 anos da CES. Houve 860.732 tweets sobre a CES 2018 e 450.554 usos da hashtag # CES2018. Desde as principais marcas internacionais às mais de 900 startups participantes do Eureka Park (sede para startups da CES), a CES 2018 refletiu verdadeiramente a vibrante indústria tecnológica mundial.

"Empresas grandes e pequenas empresas de todo o mundo vieram a Las Vegas nesta semana para usar a CES 2018 para lançar tecnologias que irão mudar nosso mundo", disse Gary Shapiro, presidente e diretor executivo da Consumer Technology Association (CTA). "De 5G a cidades inteligentes, saúde digital, inteligência artificial (AI), realidade virtual (VR)/realidade aumentada (AR) e mais, as tecnologias que irão moldar o futuro do nosso planeta e vidas para melhor, estavam em exibição em o recinto da exposição A CES é a plataforma global onde você pode ver as tecnologias de críticas de ingredientes e entender melhor como elas se interligam, fornecendo uma imagem clara das inovações revolucionárias de hoje e uma visão do futuro."

Intel, Ford e Huawei subiram ao palco da CES 2018 esta semana com apresentações corporativas. O discurso de apresentação da Intel envolveu uma grande produção com avanços tecnológicos e arte criativa que rivalizou com os principais espetáculos de Las Vegas. Em toda a extravagância, a Intel celebrou a inovação, explorou o que virá depois para os grandes dados e estabeleceu um recorde mundial World Record com seu espetáculo Shooting Star Mini Drone- a frota de software mais avançada de 100 drones controlados sem GPS por um piloto. O discurso inaugural da Ford centrou-se na criação de um futuro confiável de transporte através de uma abordagem baseada em sistemas para cidades inteligentes. A Huawei anunciou a disponibilidade de seu smartphone Mate10 Pro no mercado americano no próximo mês, durante a sua apresentação na tarde da terça-feira.

"Com todos os importantes setores atualmente envolvidos em tecnologia, nossa exposição atrai grandes marcas globais e inovadores recém-chegados de setores tão variados como entretenimento e marketing, esportes e saúde, e automotivo e estilo de vida", disse Karen Chupka, vice-presidente sênior da CES e estratégia de negócios corporativos da CTA. "A presença internacional foi mais forte do que no ano passado, o que é surpreendente devido à força do dólar americano e à queda nas viagens de negócios internacionais para os EUA. A CES é verdadeiramente um evento global, comprovado ano após ano."

Uma série de tecnologias inovadoras foram apresentadas, exploradas e analisadas nos últimos dias, mostrando que nosso mundo se encaminha para um futuro mais conectado. Smart Cities at CES (Cidades inteligentes na CES) destacou muitas dessas tecnologias inovadoras, incluindo 5G, AI e IoT (Internet das Coisas).

O programa da conferência da CES incluiu todo o setor de tecnologia através de mais de 900 palestrantes, incluindo 240 mulheres, em cerca de 200 sessões de conferência.

"A CES 2018 será lembrada como o ano em que a potência da inovação foi tão grande que causou um apagão!", disse Bridget Karlin, diretora de tecnologia e vice-presidente da IBM. "A CES 2018 demonstrou mais uma vez que esta é a principal exposição mundial para inovação tecnológica com uma diversidade incomparável de funcionários públicos internacionais a líderes da indústria e empreendedores."

O mais novo Smart Cities Marketplace (Mercado de cidades inteligentes) ofereceu várias sessões de conferência que incluíram formuladores de políticas, administradores de cidades, inovadores do setor e muito mais. Além disso, a CES 2018 contou com a participação de várias centenas de líderes governamentais, incluindo um funcionário de gabinete, 10 membros do congresso e seis ministros internacionais.

Alto-falantes inteligentes e assistentes digitais se incorporaram em tudo na CES, desde alto-falantes e óculos até carros e eletrodomésticos. A computação quântica também surgiu na CES 2018 como um componente essencial para o futuro da tecnologia, apresentada por expositores como IBM e Intel.

"A CES é, de longe, a mais importante plataforma mundial de tecnologia e catalisadora de inovação. Na CES, as empresas, grandes e pequenas, juntamente com um poderoso conjunto diversificado de empreendedores de todo o mundo, se unem para definir as tecnologias, produtos e serviços que ajudarão a resolver as necessidades mais urgentes da sociedade", disse John Penny, vice-presidente de assuntos econômicos, negócios de consumo desenvolvimento e parceria da Twentieth Century Fox. "A CES é um sistema de conexão para a comunidade global de inovações, suas empresas e países."

Confira a CESTV para uma recapitulação do que você perdeu na CES 2018. A CES retorna a Las Vegas em de 8 a 11 de janeiro de 2019. Para mais informações, acesse CES.tech.

Dê uma olhada nas trêsnovas áreas na CES 2018. O vídeo b-roll de alta definição da CES está disponível para download fácil emCESbroll.com. Veja fotos exclusivas do salão de exposições da CES, palestras, sessões de conferências, eventos e cerimônias de premiação naCES photo gallery.

Produzida pela Consumer Technology Association,Inside CES 2018 - Trends and Takeawaysfornece descrição completa de todos os elementos da CES, incluindo pesquisa e análise de tendências exclusivas da CTA não disponíveis em nenhum outro lugar.Assegure-se de compreender as tendências mais importantes que afetam a indústria de tecnologia no próximo ano. Saiba mais esolicite sua cópia hoje.

