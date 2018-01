Macron e chanceler da Áustria dizem compartilhar pontos de vista comuns sobre UE

Paris, 12 - O presidente da França, Emmanuel Macron, e o chanceler da Áustria, Sebastian Kurz, disseram que compartilham pontos de vista sobre alguns problemas europeus.



Nesta sexta-feira, Kurz esteve em Paris em sua primeira visita bilateral no exterior desde que assumiu o cargo em dezembro. Ele afirmou que "temos um governo pró-Europa que deseja desempenhar um papel ativo e construtivo para uma Europa melhor". Os dois insistiram na necessidade de uma tributação maior e mais justa para gigantes da internet que têm lucros na Europa.



Kurz, conservador que lidera uma coalizão com o partido de extrema-direita austríaco Freedomke Parke, tem assumido uma linha dura contra a migração. O centrista Macron, com agenda pró-Europa, afirma que a UE deve responder melhor aos desafios que as dezenas de milhares de imigrantes trazem para a Europa. Fonte: Associated Press.