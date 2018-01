Petróleo volta ao melhor preço em três anos

O petróleo fechou novamente nesta sexta-feira em seu melhor valor desde dezembro de 2014, estimulado por declarações da Rússia a favor de um reequilíbrio dos preços.

O barril do light sweet crude (WTI) para entrega em fevereiro ganhou 50 centavos, a 64,30 dólares no New York Mercantile Exchange (Nymex). O WTI acumula quatro semanas seguidas em alta.

Em Londres, o Brent do Mar do Norte para entrega em março subiu 61 centavos e ficou em 68,97 dólares, o mesmo valor desde dezembro de 2014.

Bart Melek, da TD Securities, atribuiu a alta desta sexta-feira a declarações do ministro russo de Energia, Alexander Novak, que garantiu que o mercado está se equilibrando.

Novak disse que vai discutir uma saída gradual dos acordos de redução da oferta acertado com a Opep durante uma reunião de produtores programada para o dia 21 em Omã, segundo Melek.

A Opep e grandes produtores como Rússia executam um acordo de redução da oferta que expira no fim do ano. O objetivo é controlar o excesso de oferta, que pressiona as cotações.