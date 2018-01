Messi terá receita anual superior a 100 milhões de euros

A estrela argentina Lionel Messi, que recentemente renovou seu contrato com o Barcelona, terá receita superior a 100 milhões de euros anuais somando salário e direitos de imagem, segundo informações publicadas nesta sexta-feira por um grupo de meios de comunicação, entre eles o francês Mediapart.

O EIC (European Investigation Collaborations) afirmou que teve acesso a uma versão provisória dos contratos da negociação entre Messi e o clube espanhol, de 30 de junho de 2017.

Messi assinou o contrato em 25 de novembro, após uma longa negociação com o clube, o que significa que a versão final do vínculo é "pelo menos tão vantajosa quanto a de 30 de junho", segundo a Mediapart.

Segundo os termos do contrato, Messi receberá mais de 70 milhões de euros (85% em salário e 15% em direito de imagem), aos quais serão somados um bônus pela assinatura do contrato no valor de 63.5 milhões de euros, além de um "bônus por lealdade" de 70 milhões de euros, este último caso não deixe o clube antes do final do contrato, em 2021.