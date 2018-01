ONU considera vergonhosos os insultos de Trump ao Haiti e a África

A ONU considerou as ofensas do presidente americano Donald Trump contra países africanos e o Haiti - que ele definiu como "países de merda" - chocantes, vergonhosas e racistas.

"Se for confirmado, são comentários chocantes e vergonhosos por parte do presidente dos Estados Unidos. Perdão, mas não existe outra palavra do que +racistas+", declarou o porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, Rupert Colville, em coletiva de imprensa em Genebra.

Trump usou palavras ofensivas na quinta-feira, durante um encontro com congressistas sobre a reforma migratória, ao perguntar por que os Estados Unidos devem aceitar pessoas procedentes de "países de merda".

O chefe de Estado se reuniu com senadores e legisladores na Casa Branca para falar sobre uma proposta bipartidária que limitaria a reunificação familiar e o chamado programa "sorteio de vistos", em troca de evitar que centenas de milhares de jovens em situação irregular sejam deportados.

"Por que todas essas pessoas de países de merda vêm para cá?", perguntou Trump, segundo relataram fontes ao jornal The Washington Post.