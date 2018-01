Grupo de Merkel e SPD fecham acordo preliminar na Alemanha para formar coalizão

Berlim, 12 - Líderes do grupo conservador da chanceler da Alemanha, Angela Merkel, fecharam nesta sexta-feira um acordo preliminar com o Partido Social-Democrata (SPD, pela sigla em alemão), de centro-esquerda, para seguir adiante com negociações para a formação de um governo de coalizão.



Após mais de 24 horas de conversas, a aliança de Merkel e o SPD divulgaram um documento de 28 páginas detalhando compromissos fechados numa série de questões, incluindo nas áreas tributária e de saúde, e também sobre imigração.



Porta-voz do SPD, Serkan Agci disse a repórteres em frente à sede do partido, onde ocorreram as discussões, que houve um "significante avanço" no diálogo, mas que o documento ainda está sujeito a uma revisão final e depende de aprovação dos partidos envolvidos.



Apesar do acordo prévio, ainda não está garantido que o bloco de Merkel fechará um pacto definitivo com o SPD para formar uma coalizão.



Entre outras coisas, líderes do SPD terão de convencer correligionários sobre a necessidade de discutir a formação de uma coalizão, durante conferência do partido, onde certamente enfrentarão resistência. Depois disso, as partes envolvidas terão de fechar um acordo de coalizão definitivo, que será submetido à aprovação dos integrantes do SPD.



De qualquer forma, sem o acordo preliminar de hoje, as únicas opções de Merkel seriam formar um governo minoritário ou convocar novas eleições.



Na eleição de 24 de setembro do ano passado, o grupo de Merkel foi vitorioso, mas não obteve maioria absoluta no Parlamento alemão. Fonte: Associated Press.