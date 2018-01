Turquia reintegra mais de 1.800 funcionários afastados após golpe

O governo turco reintegrou mediante um decreto 1.823 funcionários que haviam sido destituído após o fracassado golpe de Estado contra o presidente Recep Tayyip Erdogan em julho de 2016, informou nesta sexta-feira a agência de notícias estatal Anadolu.

Os 1.823 funcionários foram afastados de seus cargos depois da tentativa de golpe por terem feito o download de um aplicativo de mensagens cifradas que o governo considerou ter sido a ferramenta de comunicação usada pelos golpistas.

No entanto, no final de dezembro, as autoridades anunciaram que esse aplicativo havia sido baixado por milhares de pessoas sem terem noção disso.