Press Release from Business Wire : Hilton Hotels & Resorts

Situado no meio de colinas e águas cristalinas de um dos destinos mais idílicos do mundo, o Hilton Lake Como abre suas portas hoje, marcando a primeira propriedade da Hilton (NYSE: HLT) na região. Como o maior hotel no Lago Como, a mais recente propriedade inaugurada irá proporcionar a hospitalidade de assinatura da Hilton ao renomado destino de lazer com suas acomodações de luxo e vistas inspiradoras do lago.

Localizado exatamente no centro residencial da cidade, entre o centro de Como e a fronteira suíça, o hotel posiciona os hóspedes a uma curta distância de um refúgio de vilas românticas e vistosos jardins, incluindo o calçamento ao longo do Lago Como e a neoclássica Vila Olmo. Como uma das regiões do mundo de mais rica cultura e significativa história, os hóspedes estarão aptos a explorar muitas obras de arte da cidade com fama mundial, bem como igrejas, museus, teatros, parques e palácios. Se você está procurando férias agitadas, o hotel oferece fácil acesso a vários cursos de golfe, quadras de tênis e atividades aquáticas, incluindo passeios de bote e lições de vela. Para aqueles que buscam explorar o estilo glamoroso da Itália, Milão está apenas a 45 minutos de distância; por outro lado há diversas lojas de compras de produtos autênticos próximas ao hotel.

"A inauguração da primeira propriedade da Hilton no Lago Como exemplifica o compromisso da marca em expandir sua presença em destinos icônicos e empolgantes que mais interessam aos viajantes de todo o mundo", disse Andreas Lackner, diretor regional de administração da marca de serviços completos na Hilton. "Este novo hotel cheio de charme, com sua notável cobertura e extraordinárias vistas do lago, serve como complemento perfeito ao nosso portfólio em expansão de hotéis e resorts. Estamos muito satisfeitos em oferecer aos hóspedes uma estadia inesquecível, bem como nosso serviço e hospitalidade de confiança."

Características e comodidades adicionais do hotel incluem:

Quartos de hóspede de estilo contemporâneo

Como o maior hotel no Lago Como com 170 quartos de hóspedes, os visitantes podem desfrutar de uma vista espetacular do lago desde quartos com design moderno e elegante. Todos os quartos têm pisos em parquet, mobílias em madeira e vidro, e grandes janelas que convidam a luz para iluminar o espaço dos hóspedes. O hotel tem 21 suítes, três das quais oferecem terraços privados com vista para o lago com banheiras de hidromassagem e espreguiçadeiras privadas.

Refeições

Os hóspedes podem desfrutar de uma variedade de ofertas gourmet dos vários restaurantes do hotel. O restaurante de assinatura do hotel, Satin, serve cozinhas inspiradas do sul da Suíça, norte da Itália e regiões da Valtellina ao redor do lago, apresentando uma adega de vinhos e recinto de queijos. Os hóspedes podem participar de pequenas degustações no salão e bar Taffeta do hotel, bem como mergulhar na piscina adjacente com vistas para o lago, e ir ao local para jantar no terraço, Terrazza 241.

Comodidades para relaxamento

Os hóspedes podem experimentar o melhor em relaxamento na enorme piscina e banheira de hidromassagem do terraço ou relaxar no solário do hotel. Para uma experiência verdadeiramente maravilhosa, os convidados podem reservar uma massagem ou tratamento no spa eforea e academia de ginástica do hotel. Também há uma piscina interna perfeita para nadar com descontração ou hidromassagem, bem como um centro moderno de fitness aberto 24 horas para os hóspedes.

Reuniões e eventos

O hotel oferece um espaço atrativo para reuniões de até 300 hóspedes em todos os seis diferentes espaços de reuniões. O salão de baile sem colunas oferece luz natural, opções de refeições e um terraço privado - perfeito para recepções de casamento e eventos especiais.

"Estamos muito felizes em dar as boas-vindas aos viajantes no Lago Como com a hospitalidade mundialmente renomada da Hilton mediante nossas acomodações inspiradas e serviços excepcionais", disse Giorgio Borgonovo, gerente geral do Hilton Lake Como. "Caso os hóspedes estejam visitando para explorar as muitas atrações exclusivas em nossa entrada, organizar seu casamento ou outra comemoração especial, ou simplesmente poupar tempo desfrutando de nosso hotel de estilo e suas muitas comodidades excepcionais, o Hilton Lake Como está preparado para definir o ponto de referência para experiências significativas a cada tipo de viajante."

O Hilton Lake Como é parte do Hilton Honors®, o programa premiado de fidelidade dos hóspedes para 14 marcas distintas de hotéis da Hilton. Os membros do Hilton Honors, que fizerem reservas diretamente através dos canais preferidos da Hilton, têm acesso a benefícios instantâneos, incluindo um controle deslizante de pagamento flexível que permite os membros escolherem quase qualquer combinação de pontos e dinheiro para reservar uma estadia, um desconto exclusivo para membros que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar e Wi-Fi padrão gratuito. Os membros também podem desfrutar de ferramentas digitais populares disponíveis exclusivamente por meio do aplicativo móvel Hilton Honors com liderança mundial, onde os membros do Hilton Honors podem fazer check-in e escolher seus quartos. Para marcar a inauguração do hotel, os membros do Hilton Honors que fizerem a reserva no Hilton Lake Como entre hoje e 11 de junho de 2018, irão ganhar um bônus de 1.000 pontos no Hilton Honors por pernoite.

O Hilton Lake Como está localizado na Via Borgo Vico 241, Como, 22100, Itália. Para mais informação ou fazer uma reserva, visite lakecomo.hilton.com ou ligue +39-031-3382611.

Órgãos de mídia podem saber mais sobre o hotel e baixar imagens de alta resolução em news.hilton.com. Mais informação sobre as recentes e futuras inaugurações da Hilton Hotels & Resorts está disponível em news.hilton.com/openings. Para ver um mapa interativo apresentando a sequência de desenvolvimento da Hilton Hotels & Resorts, visite news.hilton.com/map.

Sobre a Hilton Hotels & Resorts

Por quase um século, a Hilton Hotels & Resorts vem dando orgulhosamente as boas-vindas aos viajantes de todo o mundo. Com mais de 570 hotéis nos cinco continentes, a Hilton Hotels & Resorts fornece a base para experiências memoráveis de viagens e valoriza cada hóspede que passa por suas portas. Como marca preferencial da Hilton, a Hilton Hotels & Resorts continua a definir o padrão para hospitalidade, oferecendo inovações em novos produtos e serviços para satisfazer as constantes necessidades dos hóspedes. A Hilton Hotels & Resorts é parte do programa premiado Hilton Honors. Os membros do Hilton Honors, que fizerem reservas diretamente através dos canais preferidos da Hilton, têm acesso a benefícios instantâneos, incluindo um controle deslizante de pagamento flexível que permite os membros escolherem quase qualquer combinação de pontos e dinheiro para reservar uma estadia, um desconto exclusivo para membros que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar, Wi-Fi padrão gratuito e comodidades digitais como check-in digital com seleção de quartos e chave digital (seleção de locais), disponível exclusivamente através do aplicativo Hilton Honors com liderança industrial. Inicie sua viagem em www.hilton.com e saiba mais sobre a marca ao visitar news.hilton.com ou nos siga no Facebook, Twitter e Instagram.

Sobre a Hilton

A Hilton (NYSE: HLT) é uma empresa de hospitalidade com liderança mundial, com um portfólio de 14 marca de classe internacional abrangendo mais de 5.100 propriedades com quase 838.000 quartos em 103 países e territórios. A Hilton está dedicada a cumprir sua missão de ser a empresa de melhor hospitalidade do mundo ao proporcionar experiências excepcionais - cada hotel, cada hóspede, todo o tempo. O portfólio da empresa inclui a Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton e Hilton Grand Vacations. A empresa também administra um programa premiado de fidelidade dos clientes, Hilton Honors. Os membros do Hilton Honors, que fizerem reservas diretamente através dos canais preferidos da Hilton, têm acesso a benefícios instantâneos, incluindo um controle deslizante de pagamento flexível que permite os membros escolherem exatamente quantos pontos desejam combinar com dinheiro, um desconto exclusivo para membros que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar e Wi-Fi padrão gratuito. Visite newsroom.hilton.com para mais informação e se conecte com a Hilton no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e YouTube.

