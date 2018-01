UE defende acordo nuclear com o Irã, apesar das críticas de Trump

A União Europeia enfatizou nesta quinta-feira seu apoio ao acordo nuclear alcançado com o Irã em 2015, afirmando que o pacto cumpre seu objetivo, em um contexto de incerteza sobre eventuais sanções do presidente americano Donald Trump contra Teerã.

Os chanceleres do Reino Unido, França e Alemanha já haviam manifestado seu apoio ao histórico acordo.

internacionais impostas ao Irã em troca de garantias sobre o caráter exclusivamente civil de seu programa nuclear.

Apesar do apoio explícito dos europeus, Trump tem previsto decidir nos próximos dias se impõe de novo uma série de sanções econômicas suspensas depois que o Irã cumpriu um dos compromissos do pacto.

Trump se reuniu nesta quinta-feira com sua equipe de segurança nacional para discutir eventuais novas sanções ao Irã.

Como candidato, Trump afirmava que o acordo era um dos piores já firmados por Washington em toda a sua história.

"O acordo funciona e cumpre com seu principal objetivo que é manter o programa nuclear iraniano sob controle e sob uma estreita vigilância", afirmou a chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, depois de se reunir, em Bruxelas, com o chanceler iraniano Mohamad Javad Zarif e seus colegas britânico, francês e alemão.

O acordo de julho de 2015 alcançado entre Teerã e o grupo 5+1 - Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha - permitiu levantar parte das sanções

"O presidente ainda acredita que é um dos piores acordos da história", destacou nesta quinta-feira a porta-voz da Casa Branca Sarah Sanders.

Nesta quinta-feira, o presidente francês, Emmanuel Macron, reafirmou durante conversa telefônica com Trump "a importância" do "respeito por todos os seus signatários" do acordo nuclear com o Irã.

O secretário americano de Estado, Rex Tillerson, conversou com o ministro alemão das Relações Exteriores, Sigmar Gabriel, sobre a mesma questão.

O Irã já disse estar preparado para todos os cenários.

Depois do encontro em Bruxelas, Zarif enfatizou em um tuíte o forte consenso com os europeus de que seu país cumpre com o acordo conforme condicionado por parte dos Estados Unidos.

O chanceler francês Jean-Yves Le Drian indicou neste sentido que a Agência Internacional da Energia Atômica (AIEA) "confirma regularmente a boa aplicação do acordo por parte do Irã", e por isso não existem dúvidas atualmente sobre o respeito aos compromissos.

- Estabilidade -

Os europeus estão especialmente preocupados com a estabilidade em uma região onde o Irã xiita apoia o regime sírio de Bashar al Assad, o Hezbollah libanês e os rebeldes huthis do Iêmen, assim como pelo impacto neste sentido da futura decisão do presidente americano.

Mogherini, que desempenhou o papel de mediadora nessas negociações, pediu a todas as partes que "continuem aplicando plenamente o acordo", que, a seu ver, "torna o mundo mais seguro e impede uma eventual corrida pelas armas nucleares na região".

Os chanceleres europeus também teriam alcançado um princípio de acordo com os iranianos para iniciar um diálogo sobre os temas que não estão no acordo, como a situação no Iêmen, segundo o ministro das Relações Exteriores alemão, Sigmar Gabriel.

Os europeus aproveitaram também para expressar suas divergências com Teerã em relação a outros pontos, como o desenvolvimento de mísseis balísticos, segundo indicaram na coletiva de imprensa.

Os 28 países da UE igualmente lamentaram a "perda inaceitável de vidas humanas" nas manifestações de iranianos que deixaram recentemente vinte mortos.

O chanceler alemão pediu ao governo de do presidente iraniano Hassan Rohani, que "declarou que a insatisfação do povo iraniano devia ser levada a sério e suas legítimas demandas ouvidas", que conduzisse esse diálogo com a sociedade iraniana.