Cuba critica alerta dos EUA sobre viagens de americanos à ilha

Cuba qualificou nesta quinta-feira como "uma vergonha" a classificação outorgada à ilha pelos Estados Unidos em matéria de segurança para viagens, ao colocá-la no nível três, que alerta cidadãos americanos a reconsiderar a visita.

"Não se deixe enganar por uma nova categorização do Departamento de Estado, que inclui Cuba infundadamente no Nível 3 de risco, um país pacífico, saudável e reconhecido como um dos destinos mais seguros do mundo. Quase 5 milhões de visitantes em 2017 confirmam isso", disse em sua conta Twitter Josefina Vidal, diretora da divisão de Estados Unidos da chancelaria cubana.

O Departamento de Estado divulgou na quarta-feira uma nova categorização de risco para viajantes americanos, que tem quatro níveis, sendo o nível 4 o mais perigoso.

Cuba compartilha o nível 3 com países como Venezuela, Guatemala, Honduras e El Salvador, aos quais os EUA recomendam "reconsiderar a viagem". Essa classificação difere da outorgada no ano passado, quando o governo de Trump recomendava não viajar à ilha.

"A verdade é que Cuba é um dos destinos mais seguros do mundo para qualquer viajante (...) uma vergonhar situar Cuba no nível 3 da enganosa e politicamente manipulada lista do Departamento de Estado", disse Johana Tablada, vice-diretora da repartição diplomática cubana.