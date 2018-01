Macron lembra a Trump 'importância do respeito' ao acuerdo nuclear iraniano

O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou durante uma conversa telefônica com o presidente americano Donald Trump "a importância" do "respeito por todos seus signatários" do acordo nuclear com o Irã, informou nesta quinta-feira (11) o palácio do Eliseu.

"O presidente da República lembrou a determinação da França a favor de uma estrita aplicação do acordo e a importância de que seja respeitado por todos os seus signatários", precisa em um comunicado o Eliseu sobre este acordo assinado em 2015.

"A implementação adequada do acordo deveria ser acompanhada de um diálogo reforçado com o Irã sobre seu programa balístico e sua política regional, com o objetivo de garantir uma melhor estabilidade no Oriente Médio", continua o texto.

Trump, crítico do acordo, deverá anunciar nos próximos dias se imporá novamente uma série de sanções econômicas suspensas depois que o Irã cumpriu um de seus compromissos desse pacto considerado histórico por outras grandes potências que o negociaram: Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha. A decisão poderá ser anunciada na sexta-feira.

Teerã, por sua vez, já prometeu represálias, e disse estar "preparado para todos os cenários".

Macron também abordou o tema norte-coreano depois de sua visita de Estado à China.

Durante esta negociação considerou que "a recente retomada de contatos intercoreanos constituí um sinal positiva" e que "a manutenção da política de firmeza iniciada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas deve permitir o surgimento de uma solução política e progredir para a desnuclearização da península coreana".