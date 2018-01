Pentágono investiga vídeo de ataque a motorista no Afeganistão

O Pentágono anunciou nesta quinta-feira a abertura de uma investigação sobre um vídeo publicado na Internet que parece mostrar um soldado americano disparando uma escopeta contra um motorista de caminhão no Afeganistão.

O incidente está em um vídeo de três minutos, ao som de hip-hop e que reúne imagens das forças especiais americanas em ação no Afeganistão.

Em um trecho do vídeo, um carro militar passa ao lado de um caminhão e braços com mangas camufladas disparam uma escopeta contra a cabine do caminhão, cujo vidro é estilhaçado.

O gravação não revela o que acontece com o motorista.

"O vídeo amador publicado em um site público nos preocupa muito", disse o Comando Central das Forças Armadas dos EUA em um comunicado.

"Estamos realizando uma investigação sobre este vídeo e tomaremos ações apropriadas de acordo com os resultados".

Um adesivo de "Trump" na arma de um soldado sugere que o vídeo foi gravado no ano passado.

O chefe do Comando Central, general Joe Votel, se disse "decepcionado e também preocupado porque o povo americano, nossos aliados da coalizão, o governo afegão e o povo afegão poderão acreditar que os soldados americanos não têm alma e são indiferentes aos horrores da guerra e ao sofrimento de pessoas inocentes presas a este conflito".