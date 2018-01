Wall Street voltou a registrar recordes

Wall Street fechou em níveis recordes nesta quinta-feira (11) graças às ações dos setores de energia e indústria, recuperando a tendência à alta.

O índice industrial Dow Jones subiu 0,81%, a inéditas 25.574,73 unidades. Também marcaram recordes o Nasdaq, com alta de 0,81%, a 7.211,78 unidades, e o S&P; 500, de 0,70%, a 2.767,56.

A onda de compras foi desatada pela alta do petróleo, que se mantém com seus melhores preços em três anos e estimulou as ações do setor energético e da indústria.

Os investidores também estão entusiasmados pela chegada dos resultados trimestrais das empresas - que começarão a ser anunciados nesta sexta-feira, com informes dos bancos JPMorgan Chase e Wells Fargo.

Os analistas também apontam que existe um otimismo subjacente gerado pelo corte de impostos aprovado no mês passado. Isso significa que muitos saem para comprar ações ao menor sinal de fraqueza - como o que o mercado deu na quarta-feira, quando, pela primeira vez no ano, os três principais índices de Wall Street caíram.

O mercado de títulos subiu. Às 21H30 GMT, o rendimento dos bônus do Tesouro a 10 anos caiu a 2,535%, contra 2.577% da quarta-feira, e o de bônus a 30 anos foi a 2.868%, contra 2.988% do dia anterior.